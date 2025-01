- Za pet godina imao sam i dobrih i loših situacija. Kada su u pitanju dobre, može se reći da su Norvežani jako opušten narod. Kad je reč o poslu, ne stresiraju se, sve je smireno, sve je natenane. Znači, dosta sve lagano rade, što je za mene jako dobro. Kad pričamo o negativnim stvarima - postoje ljudi koji jednostavno ne žele komunicirati. To je jako čudno. Kada dolazim na posao, na primer, pozdravim neke ljude, a oni vas jednostavno gledaju u oči i prođu pored vas kao pored turskog groblja - kaže on i dodaje da to za njega predstavlja nepoštovanje.