- Sledeće nedelje nas očekuje jače, to jest prolećno otopljenje, tako da će u nekim mestima možda biti oboreni temperaturni rekordi. U utorak i četvrtak, 7. i 9. januara, prema sadašnoj prognozi, u većini mesta će maksimumi biti preko 15 stepeni. Od petka, 10. januara, očekuje se postepeni pad temperature, tako da u nedelju, 12. januara, ponovo imamo zimske temperature i šanse za sneg. Tada ulazimo u period s temperaturama ispod normale za mesec januar - kaže Ristić i dodaje da se povratak polarnog vrtloga u Evropu očekuje oko 20. januara.

- Ove godine konvektivne faze na Pacifiku i u Indijskom okeanu, koje Evropi donose hladan artički vazduh, u istom trenutku su kada je u Evropi i najhladniji deo godine, a to je druga polovina januara, tako da su velike šanse da sd nakon ovog iznenadnog i neplaniranog otopljenja sledeće nedelje zima u pravom smislu te reči vrati ili počne u drugoj polovini januara - objašnjava Ristić.

U Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) juče su očekivali stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača, u nižim predelima pretežno od dva do pet centimetra, na planinama oko 10 centimetra, a na jugozapadu Srbije ponegde i za više od 15 centimetra novog snega.

A za danas se najavljuju temperature od minus osam do maksimalnih sedam stepeni.

U nedelju mraz i do -10

- Danas ujutro (4. januar) i delom pre podne slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a ređe i kratkotrajna magla. U toku dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od minus osam stepeni na zapadu i jugozapadu Srbije do nula stepeni u Negotinskoj Krajini, a najviša od jedan do sedam stepeni - navodi se na sajtu RHMZ.