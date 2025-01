Slušaj vest

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić održao je danas, u Medija-centru u Gradskoj kući, pres-konferenciju na kojoj je govorio i o saopštenjima dekana Ekonomskog i Građevinkog fakulteta u Subotici upućenim javnosti nakon njegovog odgovora na novinarsko pitanje o protestima na ovim fakultetima, na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare održanom 30. decembra 2024. godine, takođe u Medija-centru. Gradonačelnik Bakić je tada, između ostalog, izjavio da „mi sada, na žalost, imamo situaciju da nam se na mestu dekana nalaze dve bitange” i pozvao dekane Ekonomskog i Građevinskog fakulteta u ovom gradu da do pravoslavnog Božića podnesu ostavke zbog, kako je naveo, prisiljavanja studenata na proteste.

Foto: Grad Subotica

„Danas ću neke stvari, vezane za mene lično, prvi put da izgovorim, jer do sada sam to izbegavao. To, jednostavno, moram da uradim zbog mojih Subotičana, da znaju ko je njihov gradonačelnik i šta je istina o nekim stvarima koje se svih ovih godina pišu, pa i po pitanju kako sam otišao iz carine. I da znaju da ne treba da se stide ničega što je vezano za njihovog gradonačelnika. Jedina gora stvar od greške je – kad niste svesni da grešite. Dekan Građevinskog fakulteta, primera radi, u svom odgovoru sa toliko licemerstva meni objašnjava kako se odaje minut ćutanja, kako ja treba da budem na strani mladih. On pojma nema šta priča. I odgovori oba dekana su, u stvari, samo potvrdili sve ono što sam rekao za njih. Inače, oni nisu dekani, oni su se pretvorili u faraone. Oni su autonomiju univerziteta i fakulteta skroz na pogrešan način shvatili i na pogrešan način je primenjuju“, istakao je Bakić

Naveo je da je, kada je reč o Građevinskom fakultetu, predsednik Saveta fakulteta – zet dekana tog fakulteta Trifkovića, da Savet fakulteta imenuje dekana i da Savet fakulteta daje i predlog kod davanja statusa profesora na tom fakultetu.

„I onda nijedan Subotičanin ne može da dođe na red da bude dekan tog fakulteta, jer to je jedan lobi koji se drži. E, sad zamislite da vaš gradonačelnik ima građevinsku firmu i da sve ove projekte koji se realizuju na teritoriji našeg grada izvodi moja građevinska firma. Šta hoću da vam kažem? Vlasnik firme ’Geosoft’, koja je u 2023. godini ostvarila promet od 600.000 evra, je gospodin Trifković. A, vlasnik druge firme ’Geoput’ je Miroslav Kurčubić, mislim da mu je takvo prezime, koji je predsednik Saveta fakulteta na Građevinskom fakultetu i koji je oženio sestru dekana, ’Geoput’ je u 2023. godini ostvario promet od 4,5 miliona evra. I onda ne valja Srbija, onda je problem Srbija. I mi se tu ponašamo kao - to je sve normalno što se događa“, rekao je gradonačelnik Bakić.

Kada je reč o Ekonomskom fakultetu u Subotici, dodao je, dekan tog fakulteta Čučković je na statusu objavio kako danas pravi kotlić, verovatno s namerom da, kako je kazao Bakić, „proslavi što je otkazao januarski rok“.

„Kako ne bi imao neki trošak u tom prazničnom druženju ’Profesori kuvaju za studente’ on koleginice i kolege obaveštava da je participacija 1.000 dinara i da uključuje posluženje: gulaš sa testom i bezalkoholna pića. On, čovek, slavi. Pri tome, od Subotičana ne učestvuje niko, nego dva prodekana idu po studente u Novi Sad da ih dovezu kako bi imali koga da prikažu, jer niko od Subotičana neće“, naglasio je Bakić.

Dodao je da je ovih dana imao strahovit pritisak roditelja, nekih profesora i zaposlenih koji smatraju da se „tamo sprovodi teror“.

„Minimum 90 odsto studenata želi da uči i polaže, ali ne mogu to da urade, jer je ovaj napravio tamo svoju dedovinu. I danas, u 10 časova, on drži video-konferenciju, gde traži da mu profesori iskažu lojalnost. Ja imam sve, čak i sa njihove mreže ljudi mi sami šalju. Kažu – biće nas danas deset. Dovoze ih iz Novog Sada da mi skrnave Suboticu, da ispadne kako je Subotica aktivna. O tome se radi. Oni u toj nekoj tišini prave cirkus sa ovim gradom, a da ne pričamo o nenamenskim trošenju sredstava za Ekonomski fakultet. I ja pozivam nadležne organe ove države da ispitaju poslovanje i rad i jednog, i drugog fakulteta. A, oni ako su ispravni, pa oni će sami da pozovu. A, onda ćete da vidite i čujete mnoge stvari. Znate li vi da zaposlena na tom fakultetu ode preko puta fakulteta do ’Lidla’, a kad se vrati onda je postrojavaju ove njihove subaše da je puste ponovo nazad na fakultet. Ženi koja ima dve godine do penzije. Traže joj indeks, jer je to uslov da se uđe na fakultet. Oni sprovode teror!“, rekao je gradonačelnik Bakić.

Morate da znate, dodao je, da se građani Subotice kad god imaju neki problem obraćaju svom gradonačelniku.

„Oni ne znaju šta je republički, pokrajinski i lokalni nivo. I ne treba da znaju. Oni imaju svog gradonačelnika i traže pomoć od njega. A, moja je obaveza da im pomognem. I ne mogu da se pravim gluv i slep“, naglasio je Bakić.

Uz isticanje da dekani oba fakulteta „grabe krupnim koracima da iz statusa ’bitange’ pređu u status ’fukare’“, on je kazao da nema empatiju za ljude koji svojim delovanjem podrivaju Srbiju.

„Ovo je nastavak 5. oktobra. Ja u martu punim 58 godina, dugo trajem na javnoj sceni grada Subotice što direktno, što indirektno. I sećam se svega. I nemam amneziju. A, znam dosta, znam mnogo. Peti oktobar, to je moje mišljenje i moj stav, je najveće zlo koje je moglo da pogodi Srbiju i dan-danas plaćamo taj ceh, zato što su nam krizni štabovi i raznorazne bitange i fukare tada odlučivale. I šta smo mi uradili, koje su tekovine tog 5. oktobra? Naneli smo najstrašniju fleku u istoriji države Srbije. Izručili smo srpskog predsednika na najveći sveti dan Srba, na Vidovdan, u lancima, pokojnog Slobodana Miloševića. Ako je bio kriv trebalo je da mu se sudi u Srbiji, onda je bio kriv svom narodu. Izručili smo mnogo heroja u Hag koji su branili Srbiju i njen narod, dok ovi iz regiona svoje zlikovce slave kao svece. I to je ono što me boli. I ja sam bio jedan od onih na koje su kidisali kao hijene. I preživeo sam“, rekao je Bakić.

Prema njegovim rečima, dokaz postoji i to znaju ljudi.

„Pokojni Jožef Kasa je dao spisak od nas 20 da ne smeju da nas prime nigde, ni u jednoj firmi. Rešenje koje vam je danas podeljeno je iz avgusta 2003. godine, potpisao ga je tadašnji direktor Republičke uprave carina Aleksandar Krstić. On je živ i ja ga javno pozivam da se oglasi i da slobodno kaže da li lažem i jednu reč. Nisu znali šta će sa mnom, šetali su me po celoj Srbiji. Ja sam uredno potpisivao rešenja i išao. I onda su se dosetili da me ne preuzmu sa Saveznog na Republički nivo, znači nisu me preuzeli. Šta je karakteristika za to rešenje? Mislim da je to jedino rešenje koje nema pouku o pravnom leku, dakle nisam imao pravo ni na žalbu. A ja sam bio u carini, imao sam u peti ono što mnogi nisu imali u glavi. Mene je 5. oktobar sačekao, bio sam sa carinske strane šef graničnog prelaza Kelebija. To sam postao sa 31 godinom, ne zato što sam bio nevaljalac i što sam bio nesposoban, nego zato što je neko ocenio da sam bio sposoban. I ima nalaz iz avgusta 2000. godine, organ revizije u carini koji i direktora kontroliše, gde je predsednik te revizije potpisao da u svom životu i radnom veku nije video uređeniji prelaz nego što je granični prelaz Kelebija“, naveo je Bakić.

Ovo su, smatra on, neprijatelji Srbije, „šišmiši jedni“ koji ga prozivaju da se oglasi i kaže nešto, ljudi, kako je rekao, „koji iza sebe nemaju ni kućicu za pse da su napravili“.

„Ja sam ceo život bio za državu Srbiju. Pogledajte moje rezultate gde sam radio i šta sam ostavio iza sebe. Oni govore o meni. Svih ovih godina pišu kako sam sklonjen sa carine zbog mahinacija, a onda Aleksandar Krstić neka kaže, kad je potpisao rešenje, da li su ga jurile Nišlije i tražili da povuče potpis. A, znate zašto? Kod bombardovanja, kada su bacili kasetne bombe, u Vojnoj bolnici Niš nisu imali medicinski materijal, nego su ušivali udicama. Novica Jovanović, mislim da je sada pokojni, vozio je za Turiju medicinski materijal koji zbog embarga nisu pustili. Ja sam, na jedan ucenjivački način, omogućio da taj materijal prođe i da u 4.15 časova stigne u Vojnu bolnicu u Niš. I Nišlije znaju šta je to Bakić uradio. Zato su ga jurili i našli ga kod majke, a njegov odgovor je bio: Ljudi, on je po pitanju službe kao kompjuter, ali u pitanju je politika, imam nalog i on mora da ide napolje. Ja ga pozivam da kaže da li govorim istinu. I onda kada ovi krenu da mi pričaju, ovi što žele da se vrate, što su uništili Srbiju, o pravima slobodi i demokratiji ja se naježim. I uvek ću se boriti, bez obzira ko gde pripada, da niko ne doživi takvu sudbinu i da se na takav način niko sa nikim ne obračunava. I ovde, u Gradskoj kući, imao sam zaposlene koji okrenu glavu, nisu hteli da me pozdrave. A, ja im 14. marta, za moj rođendan pošaljem parče torte. Ne zaobilazim ih. To je moja veličina i razlika između njih i mene“, kazao je Bakić.

A onda je, podsetio je, došao Aleksandar Vučić, koji je sa ivice ambisa podigao Srbiju na noge, napravio ekonomski jaku Srbiju, osnažio vojsku i vratio nam dostojanstvo i nacionalni ponos.

„Srbija je sada priznata i uvažena svugde u svetu. Otud napadi izdajnika i ovih ološa na Aleksandra i njegovu porodicu. Ne mogu to da mu oproste, a čovek samo želi da ostane upamćen u istoriji da je uradio mnogo za Srbiju. Znam dobro šta vam pričam. Nemate predstavu kakve su to ljudine i Aleksandar i Andrej, koje su to ljudske veličine“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

Onima što ga prozivaju, gradonačelnik Bakić je objasnio da su njegovo sveto trojstvo „dva brata i majka – Aleksandar, Andrej i majka Srbija“.

„Ja sam njihov i ne stidim se toga! Čak sam ponosan i dok budem živ biću uz njih. I sada ću da kažem jednu stvar, ne zbog sebe nego da znate koji su to ljudi, koje su to veličine. Pored milion dobrih stvari što su uradili za mene i moju porodicu, za ovaj grad Suboticu, za državu Srbiju, 6. juna 2024. godine, kada mi je dijagnostikovan karcinom pluća, zahvaljujući Aleksandru, Andreju, zdravstvu Srbije i Svetom Vasiliju Ostroškom, slava mu i milost, ja danas sedim ovde i obraćam vam se. I iskoristiću priliku da se velikom broju mojih prijatelja i dobrih ljudi koji su u molitvama molili za moje zdravlje i palili sveće na liturgijama, zahvalim od srca i kažem veliko hvala“, rekao je Stevan Bakić.