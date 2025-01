- Zdravlje je svakako uvek broj jedan, koliko god to deluje kao floskula. Džaba nam sve, ako nemamo zdravlje, pa to nije slučajno. Što se tiče drugih prioriteta, svako od nas ima različite, a volim da kažem da se drugom ostvari sve ono što sami sebi žele. Što se tiče odluka uoči nove godine, u principu svaki dan može da bude nova godina ako tako odlučimo, makar što se odluka tiče, uvek možemo da krenemo nešto novo ili da promenimo nešto kod sebe. Međutim, simbolično najčešće odluke donosimo za novu godinu.

- Čovek se ostvaruje kroz određene aktivnosti, da imamo vrstu efikasnosti da bismo ostvarili neki cilj. Cilj nije dovoljan, on mora da bude vremenski ograničen, moramo da se bavimo jednom temom, pa u toj temi da imamo tri varijante šta želimo. Recimo, hoću da smršam i šta mi je sve potrebno za to. Prosto, postoje osobe koje imaju tu unutrašnju motivaciju i postoje one koje nemaju, već im je potreban spoljni faktor kako bi se ta osoba pogurala i ostvarila ciljeve. To su te dve varijante u postizanju ciljeva, ali i unutrašnjih kapaciteta.