Desetar Miloš Vukomanović, koji je na dužnosti puškomitraljesca, kaže da profesija kojom se bavi zahteva posvećenog čoveka, spremnog za suočavanje sa različitim izazovima, i dodaje da je obuka naporna, ali i veoma zanimljiva. On je pozvao sve zainteresovane mladiće i devojke, starosti do 30 godina, koji gaje ljubav prema vojnom pozivu, da se prijave na konkurs koji je otvoren do 15. februara i stanu u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, možda baš u ovoj jedinici kao operateri-nišandžije i vozači borbenog vozila pešadije.