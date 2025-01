- Danas je došlo do otežanog saobraćaja kada je sneg počeo da pada , ali primarni uzrok nisu bile padavine i stanje na putu već generalno velika gužva u saobraćaju na samom Zlatiboru , prvenstveno na kružnom toku - kazao je za RINU Alen Mušanović iz Puteva Užice.

On je dodao da su svi putevi trenutno prohodni, a na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere preko Zlatibora, Tare i Zlatara.

Meteorolozi očekuju stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, u nižim predelima pretežno od dva do pet, a na planinama oko 10 cm.

U subotu ujutro i delom pre podne slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a ređe i kratkotrajna magla. U toku dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -8 na zapadu i jugozapadu Srbije do 0 u Negotinskoj Krajini, a najviša od 1 do 7 stepeni.