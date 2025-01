Stane Dolanc, rođen 1925. godine u slovenačkom Hrastniku, od 1971. do 1978. godine bio je sekretar Izvršnog biroa Predsedništva CK Saveza Komunista Jugoslavije, od 1982. do 1984. savezni sekretar Unutrašnjih poslova, a član predsedništva SFRJ od 1984. do 1985. godine. Pritom je bio stalni član Saveznog saveta za zaštitu ustavnog poretka, kojim je predsedavao u drugoj polovini 80-ih.