U Srbiji će ujutro biti slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus osam stepeni na zapadu i jugozapadu Srbije do nula u Negotinskoj Krajini, a najviša od jedan od sedam stepeni.

U Beogradu će ujutro biti slab mraz i niska oblačnost, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do minus jedan, a najviša oko tri stepena.

U nedelju ujutro hladno, ponegde i uz umeren do jak mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -10 do -1, a najviša od 1 do 7 stepeni. Uveče i u toku noći umereno naoblačenje.

Vremenska prognoza za ponedeljak predviđa oseti porast jutarnjih temperatura na severu i zapadu Srbije. U ostalim krajevima i dalje slab i umeren mraz. U toku dana malo do umereno oblačno i toplije. Vetar umeren i jak, južnih smerova. Najniža temperatura od -6 do 5, a najviša od 5 u Negotinskoj Krajini do 15 stepeni u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji.

U utorak pre podne malo do umereno oblačno, a posle podne, uveče i noću mestimično kiša. Duvaće umeren i jak južni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, pa se očekuje i intenzivnije topljenje snega. Najniža temperatura od -4 u Negotinskoj Krajini do 9 u Beogradu, a najviša od 8 do 15, u Negotinskoj Krajini oko 5 stepeni.