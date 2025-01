- Tako da smo noćas imali dva akutna koronarna sindroma. Jedan je bio infarkt prevezen u salu Instituta "Dedinje", a drugi je upućen u Urgentni centar sa očekivanjem da će se razviti do kraja infarkta. Juče, od četiri akutna koronarna sindroma, dva su kao akutni, upravo razvijajući infarkt i prevezeni do sale, a dva do dežurnih bolnica na praćenje - rekla je za RTS dr Danijela Jeftić iz službe Hitne pomoći.