- Čovek ima, ako istinski veruje, istinski ima veru, onda je to apsolutno jasno da je blagodat i pomoć Božija apsolutno prisutna. Ja znam da je Sveti Vladika sa nama ovde, meni neprestano pomaže, radimo zajedno tamo gde ja ne mogu kao čovek. I kao smrtnik, da kažem, on pomaže, neprestano je tu sa nama. Tako da ovde su se desila čuda - tvrdi otac Darko.

Foto: Printscreen YouTube/ Batajnica Official

Hram Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici Foto: Printscreen YouTube/ Batajnica Official

- Pri izgradnji hrama ovde su se odvijali određeni građevinski poslovi, rađeno je sa građevinskom skelom, to su metalne cevi od pet, šest metara, itd. Jedan mladić je zakačio taj strujni krug i on je po našem ljudskom gledanju jedan od milijardu koji preživi.Lekari su rekli da ako i preživi da će da bitiše kao biljka, međutim Sveti Vladika se pobrinuo za njega - ispričao je on.