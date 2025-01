Božićni post traje do Božića, odnosno 7. januara, a u prethodnom periodu teologa Aleksandra Đurđevića mnogi su pitali zašto se riba jede tokom posta , s obzirom da je i riba životinjskog porekla.

On je istraživao i dao odgovor vernicima na to pitanje.

- Zašto je riba čistija životinja od svinje? Tokom posta je zabranjeno jesti namirnice životinjskog porekla, ali je dozvoljeno jesti ribu, što zbunjuje mnoge vernike. Hajde da vidimo zašto je to tako. Zašto je riba posna ako i riba sadrži meso?Hrana koja se jede u toku posta je ista ona koju su u doba Rimljana vernici mogli sebi da priušte, a to su riba i povrće - naveo je on na svom Instagram profilu.