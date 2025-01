- Mlada osoba od 23 godine popila je 12 energetskih pića i on je prevezen do bolnice VMA. Tako da samo kažemo da u tim stanjima računaju i na poremećaj srčanog ritma i na bolove u grudima, na skokove pritiska, na skokove šećera, da posledice uopšte nisu naivni poremećaji sna, mogući dijabetes - navela je ona za RTS.

- Ta pića u sebi sadrže supstance koje utiču pre svega na rad srca, dovode do ubrzanog rada srca, nekada i do aritmije, a pogotovo ako se kombinuju sa alkoholom ili nekim psihoaktivnim supstancama. Opasno je za one koji koriste već neke lekove, recimo, za astmu ili regulisanje srčanog rada. Nipošto ne treba konzumirati ta pića jer njihova upotreba kod mladih može da dovede i do infarkta, pritom oštećuje jetru i bubrege, čak može dovesti do moždanog udara i smrtnog ishoda - istakao je za Kurir pedijatar dr Saša Milićević.