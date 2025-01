- Iguman Feneka Vikentije Rakić piše prvu istoriju manastira u 18. veka i smešta je u 15. vek, manastir Prepodobne mati Paraskeve posvećen je Svetoj Petki, koju proslavljamo 27. oktobra , mada proslavljamo i ovu letnju Svetu Petku, kada se održava jedan veliki crkveno-narodni sabor, kada mnogo ljudi iz našeg okruženja dolazi u manastir, i to je jedna tradicija koja već dugo godina postoji u manastiru - svedoči on.

- Tu su nađeni i temelji iz 15. veka, koje smo obeležili i koji mogu da se vide, ali nažalost, nije detaljno istraženo. Mi u ktitorstvo uvodimo i despota Stefana Lazarevića, a istorija manastira ide čak i do perioda kralja Dragutina . Ova crkva u kojoj se sada nalazimo kasnije je podignuta. Nju je podigao zemunski arhitekta Maurilijus Rabl i to je tipična barokna crkva. Manastir je nekad bio jako bogat, imao je 500 hektara zemlje. Inače, barokne crkve se manje oslikavaju, za razliku od vizantijskih - objašnjava nam on.

- Tu je bio nekada bunar prekriven šindrom i tu je bila voda za koju se smatralo da je lekovita i mnogi ljudi su dolazili, zahvatali tu vodu i nosili kući s blagoslovom. Maurilijus Rabl je projektovao i kapelu, to je isto tipična barokna kapela. Dakle, sve je iz tog baroknog perioda, to je rani 19. vek. Izvor više nije u upotrebi, na mestu tog bunara voda se više ne zahvata, ali narod posećuje i kapelu - objašnjava naš sagovornik.

- Veruje se da su mošti bile i kod nas, pošto postoji neki stari dubrovački spis koji kaže da su bile u okolini Beograda i da je tu bio izvor s lekovitom vodom. I eto, interesantno je da je njeno ime kao žene upisano u kalendar naše crkve crvenim slovom i pogotovo se smatra zaštitnicom žena i dece. Često je nekad ovako, to ne može uvek da se opiše, ali koliko brzo nekad ljudima usliši molitve u nekim složenim životnim situacijama, to prosto i mi koji smo tu sami se iznenadimo. Ali to ne može da se priča, to mora da se doživi i mora da se veruje. I što kaže patrijarh Pavle: "Bog će pomoći ako ima kome da pomogne" - priča naš domaćin, koji služi u Feneku već 15 godina.