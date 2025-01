Tražila slavu predaka

Nije bilo lako, ali konačno sam srećna i spokojna

Kalina je zahvalna na tome što ju je narod lepo prihvatio u Jagodini, ali i u Austriji.

- Svi pravoslavni su me prihvatili, ta podrška mi je mnogo značila, a roditelji su mi govorili da će me odbaciti i ponižavati jer nisam rođena u toj veri. Privukao me je sam Hristos, uvek sam žudela kao dete za tom nekom ljubavlju i tu ljubav mi je sam Bog pružio. Moja krsna slava je Sveti Nektarije Eginski. Pokušavala sam da nađem slavu svojih predaka, ali nisam uspela. Na ovom putu nije bilo lako, nailazila sam na iskušenja, ali sam u svojoj istinskoj želji istrajala i konačno sam srećna i spokojna. Nisam se bojala, iako me se otac odrekao, jer me se Bog nikad neće odreći.