"Ako hoćeš da ti dete bude inteligentno, čitaj mu bajke. Ako hoćeš da bude još inteligentnije, čitaj mu još više"

Slušaj vest

U vremenu brzih promena i sveprisutnih izazova, pitanje vaspitanja naše dece postaje ključna tema za budućnost društva. Negovanje pravih vrednosti poput poštovanja, empatije, odgovornosti i zajedništva – ne samo da oblikuje mlade generacije, već definiše pravac u kojem se kreće čitava zajednica. U emisiji "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji, vreme se posvetilo ovoj važnoj temi, stručnjaci iz oblasti pedagogije i kulture podelili su svoja mišljenja o tome kako očuvati tradiciju i pozitivne društvene norme, dok istovremeno pripremamo najmlađe za izazove modernog doba. Gosti emisije Profesor književnosti i pisac Nenad Gugl, i jedan od najpoznatijih srpskih književnika Uroš Petrović, razgovarali su o ulozi porodice, škole i šireg okruženja, uz poseban naglasak na primerima koji podstiču razvoj moralnih i društvenih vrednosti. Rezultati su jasni, kvalitetno vaspitanje nije samo odgovornost roditelja, već zadatak celog društva.

1/6 Vidi galeriju Gosti emisije "Puls Srbije vikend" o negovanju pravih vrednosti i vaspitanju naših najmlađih Foto: Kurir Televizija

Gugl je na samom početku poželeo da istakne šta je to što njega pokreće kao pisca, odnosno šta su njegova ključna motivacija i cilj:

- Cilj je vrlo jednostavan. Ja nikada ne pišem za književnu kritiku, nego za čitaoce. Ideja je da je knjiga zapravo alat, da je to jedna sekira. Franc Kafka bi rekao, što ja često ponavljam, da je knjiga sekira za zaleđeno more u nama. Vi kada gledate more spolja, ono može da bude mirno, ali ono unutra kipi od potencijala, od mogućnosti, od života. Knjiga može da posluži kao ta sekira i moja ideja je uvek da pokrenem čitaoca, naravno i sebe.

Prema njegovom mišljenju i teoriji o tome kako pristupa problematičnoj situaciji, Gugl je rekao sledeće:

- Čovek uvek može da pristupa tim stvarima na četiri različita načina. Ako vi pristupate nekoj problematičnoj situaciji sa nivoa tela, tu je uvek prisutan grč i strah. Ako čovek uključi srce i svoju hrabrost, onda problemska situacija postaje izazov koji vas izaziva da reagujete. Naravno, to je mnogo bolja situacija od ove prve. Ako uključimo um, onda jednostavno problem postaje prilika, jer vi uvek možete problemsku situaciju da preokrenete u priliku. Vi kada koristite um, kada ga stavite u pogon, um je jedan neverovatan motor, neverovatna sila, vi zaista problemske situacije vidite kao prilike - istakao je, te zaključio:

Foto: Kurir Televizija

- Četvrti način je kada se uključi duh. Međutim, mi vrlo često ne koristimo sve potencijale koje imamo i sve resurse. Kada pristupite rešavanju problema duhom, to znači da se ubrzava telo, srce i um, a onda problem postaje privilegija. Ja sam to probao u svom životu, to nije samo teorija.

Kažemo da je za decu najbolje da uče kroz igru, a koliko kontrolisanu i koliko usmereno, tema je o kojoj je govorio Petrović:

- Ne samo da sam primetio, nego sam video to stotinama, možda i par hiljada puta. Deca od četiri ili pet godina su potpuno sposobna da daju kreativne ideje na nivou genijalnosti, 96 procenata. To je sad neka procena, kod odraslih to pada na 2%. Znači svaki 50. čovek je sposoban da smišlja ideje koje su na nivou genialnosti. Gde mi izgubimo 94%? Deca rešavaju zagonetke brže nego odrasli ljudi. Deca imaju mnogo više mašte, duha i hrabrosti nego odrasli. Odrasli sa druge strane imaju više obrazovanja, iskustva, znanja. Ja već mogu da vidim posle prve rečenice, odnosno na prvi pogled čoveka koji nije prestao da se igra i koji, mogu da kažem, živi život pun sadržaja - rekao je, a onda istakao:

- Moji poslednjih pet knjiga su bajke. Nešto sam video na internetu, ne znam čak da li je to Ajnštajn rekao, ako hoćeš da ti dete bude inteligentno, čitaj mu bajke. Ako hoćeš da bude još inteligentnije, čitaj mu još više. Imam i puno knjiga sa zagonetkama, sa problemima koji moraju da se rešavaju primenom logike. To je isto nešto što bih voleo da što više ljudi usvoji, time se dosta bavim. Dakle, ljudi su skloni, što je super, da vežbaju svoje telo, da idu u teretane. Međutim, vrlo malo ljudi vežba svoj mozak. Dakle, mozak još brže atrofira. Postoje delovi mreže koji, kada se ne koriste, oni se jednostavno uspavaju, jer mozak ima samo 2% težine čoveka.

01:58 Nenad Gugl za Kurir otkrio kako ga je promocija knjige u Aleksincu oslobodila sujete! "Imao je tumor na mozgu i poistovetio se sa mojim junakom, a ja..." Izvor: Kurir televizija

Kažemo da se deca uvek pomire u toku igre jer im je nastavak nje bitniji od svega, a o tome da li je kod sebe nekad osetio naznake sujete ili ponosa, Gugl je ispričao:

- Moja prva promocija knjige imala je oko 300 do 350 ljudi. Na drugoj promociji 150 u Čačku. Na trećoj u Budimpešti isto preko 100. Četvrta promocija, dvoje ljudi u publici u Aleksincu. Dakle, proradi vam ta sujeta, ali ništa, mi odradimo promociju. Naš četvorica je za stolom, a dvojica u publici. Pošto u mom romanu jedan od glavnih junaka doživljava tumor na mozgu i to je jedan reset za njegov život, jedan čovek prilazi i kaže, došao sam samo da vam se zahvalim jer sam ja imao tumor na mozgu i dok sam ovo čitao, mnogo mi je značilo. Šta sam ja tada shvatio? Da smo mi došli samo zbog njega, da je jedan čovek bitan. I tad sam se potpuno izlečio od te vrste sujete koje mnogi nose kao teret.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs