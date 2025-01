Minimalna temperatura do jutra spustiće se u većem delu Srbije na vrednosti od -12 do -4°C, a najhladnije biće u predelima na zapadu i jugozapadu Srbije, uz temperature i do -15°C, na Pešteru lokalno i do -18°C koliko se očekuje na širem području Sjenice. Nešto blaža noć biće na severu i istoku Srbije, uz temperature od -4 do -2°C, u Beogradu -3°C. U većini predela biće vedro, u nizijama, dolinama, kotlinama i duže reka sa maglom.