Sezonska prognoza izrađuje se za sedam meseci unapred

U Srbiji se posle debelog minusa od 6. januara očekuje porast jutarnjih temperatura. Na Božić će po kotlinama i dolinama reka na jugu zemlje biti magle, a u ostalim krajevima vetrovito i toplije.

Pre podne malo do umereno oblačno, a posle podne, uveče i noću mestimično kiša. Duvaće umeren i jak južni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, pa se očekuje i intenzivnije topljenje snega. Od petka 10. januara stiže postepeno zahlađenje uz kišu i sneg.

Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Republički hidrometeorološki zavod objavio je sezonsku prognozu do juna tekuće godine u kojoj se navodi da će prvi mesec, januar biti blag i prosečno vlažan, ali da su u trećoj dekadi mogući umereni, povremeno i jaki jutarnji mrazevi. Proleće će biti toplije i prosečno vlažno, a u martu i aprilu su mogući i mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji presek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u većem delu zemlje biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek, a u Timočkoj Krajini će biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek - navodi se u prognozi i dodaje:

Foto: Dado Đilas

- U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5.6 stepeni. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 39 mm.

Blaži i prosečno vlažan februar

Prema sezonskoj prognozi RHMZ u februaru je mala verovatnoća za pojavu jakih mrazeva.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.5. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima višim za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 8.8 stepeni. Mesečna suma padavina tokom februara biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 45 mm.

Foto: RINA

I mart će biti blaži

U trećem mesecu je moguća pojava slabog do umerenog mraza u Srbiji.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u Vojvodini biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko pet stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u većem delu Srbije biti više za 0.5 do jedan u odnosu na višegodišnji prosek, a u Banatu i Timočkoj Krajini više za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek - najavljuje RHMZ:

Foto: Petar Aleksić

- U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.3 stepena. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 41 mm.

April u celoj Srbiji blaži i prosečno vlažan

- U prvoj dekadi aprila moguća pojava slabog do umerenog mraza. Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 10.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 19.4. Mesečna suma padavina tokom aprila biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 50 mm - navodi RHMZ.

Foto: Uroš Arsić/Mondo

Prema sezonskoj prognozi peti mesec će biti topao sa majskim kišama.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.7. Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 24.4. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 59 mm.

Foto: Petar Aleksić

Jun topliji i prosečno vlažan, u Negotinskoj Krajini topliji i vlažniji jun

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junske srednje minimalne temperature vazduha oko 17 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u većem delu Srbije biti više za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek - navodi se u prognozi:

