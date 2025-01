Većina prodavnica i supermarketa u Srbiji na Badnji dan radi skraćeno do 18 sati, dok će na Božić , 7. januara najviše njih biti zatvoreno . Trgovine se redovnom radnom vremenu vraćaju 8. januara od 7 i 30 ujutru.

Na Božić većina zelenih pijaca u Beogradu kao i otvoreni tržni centar Miljakovac takođe neće raditi, dok će pijace "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac" raditi skraćeno od šest do 14 časova, a pijaca "Palilula" biće otvorena od sedam do 18 sati. Pošte na Badnji dan rade skraćeno do 17 časova, a 7. januara će biti otvorene samo dežurne, njih ukupno 64 širom Srbije, u većim gradovima, turističkim centrima i tržnim centrima.