Pred nama je osetnije otopljenje. Sve više jača južni vetar, a narednih dana on će biti fenskog efekta. Na severu Srbije, u Podrinju, Kolubarskom okrugu, u Beogradu i u košavskom području više se ne očekuje mraz, pa će se jutarnja minimalna temperatura u tim predelima biti od 1 do 3°C, u Beogradu oko 3°C, a u ostalim predelima Srbije biće od -3 do 0°C. Tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala, a temperatura će se kretati od 10 na jugu do 17 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 16°C, a hladnije u Negotinskoj Krajini do 8°C.