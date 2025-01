"To je bio prvi put da sam putovala u drugu zemlju i zaista je bilo impresivno. Postoji toliko razlika između evropske zemlje i latinoameričke zemlje, posebno u infrastrukturi, bar u velikim gradovi, kao što su Beograd, Novi Sad i Kragujevac. Takođe, iznenadilo me koliko su gradovi i prevoz čisti, bukvalno sve. Bilo mi je teško da se navikenem odmah na promenu sredine, pogotovo što sam došla sama, iako ovde imam porodicu, nije kao kada sam kod kuće. Smeštena sam u manjem gradu, te samim tim nemam priliku da upoznajem osobe koje pričaju isti jezik kao ja. Volim Srbiju i sviđa mi se što je došlo do takvog spleta okolnosti da su mi mama i tata iz dve različite kulture, pa sam dobila tu priliku da imam dvojno državljanstvo i da se u obe države, koje su po svemu različite, opet osećam kao kod kuće. Takođe, tatina porodica mi je dosta pomogla i prihvatila me kao svog člana porodice, bez njih bi mi bilo mnogo teže da živim ovde", započela je razgovor Milena.