Karijeru je zasnovala na ekskluzivama, a njene tekstove su prenosili brojni svetski mediji - Si En En, Njujork Tajms i drugi. Radila je i na kriznim žarištima, od Vukovara, Knina pa do Kosova i Metohije.

Tokom karijere objavila je čitav niz ekskluzivnih dokumenata, od Erdutskog sporazuma koji je demantovan, da bi godinama kasnije bio priznat u obliku kao što je objavila, do izveštaja Dika Martija, koji je takođe demantovan, da bi u obliku koji je objavila bio potvrđen tek pet godina kasnije u Briselu...

Radila intervjue sa najznačajnjim državnim funkcionerima regiona, predsednicima, premijerima, članovima vlada, do vodećih intelektualaca, ali i sa osuđenim ratnim zločincima sa sve tri strane…

Od 1991. do 1994. pisala je za “Borbu”, dok je od 1994. do 1996, kao jedan od osnivača pisala za “Nedeljni Blic”, a kao novinar radila je i u “Nedeljnom Telegrafu”. Do 2011. radila je kao novinar eksluzivac u “Blicu”, čiji je takođe jedan od osnivača. Od 2011. godine radila je u NIN-u.