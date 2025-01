Oni koji ne idu u šumu po badnjak rano ujutru, uglavnom ga nabavljaju na ulicama. Prodavci zadovoljno trljaju ruke, potražnja je velika, a nisu svi građani upućeni u to kakve su cene i kakva je ponuda. Veće grane koštaju i do tri hiljade dinara. Cene badnjaka pakovanih u manje snopove iznose od 200 do 300 dinara, u zavisnosti od toga da li uz njih ide i prateći ukras.