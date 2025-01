- Vađenje krvi u Engleskoj može da radi bilo ko! - ispričao je on u snimku koji je objavio na jutjub kanalu "Engleski gastarbajter".

Na ovom kanalu on često priča o životu u ovoj zemlji u kojoj već godinama živi sa porodicom, kao i o razlikama u odnosu na Srbiju i ostatak Balkana.

- Osoba koja vadi krv u Engleskoj se zove flebotomist. Postoje neki kursevi koji se mogu završiti za to, ali znam za slučajeve gde su primali ljude bez ikakvih kvalifikacija, čak i bez kursa... Na brzinu vas obuče i vi počinjete da radite - kaže on i dodaje da bez obzira na to, oni su jako vešti u svom poslu, jer imaju puno pacijenata.