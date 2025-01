U Americi je to malo komplikovanije nego u Srbiji i na Balkanu, gde obično možete da odete do najbliže šume i sekirčetom odradite posao. Ovde preko okeana za to postoje posebne dozvole i zone u kojima je dozvoljena seča šume, a nekad vam jednostavno treba dozvola nekog domaćina da to uradite na njegovom imanju… ali da bi došli do takvog mesta ponekad morate da putujete i po više sati.