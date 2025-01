Vlada Srbije je odredila cene putarina za deonicu Moravskog koridora od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje.

Odluka stupa na snagu 10. januara , kada počinje primena novog cenovnika JP Putevi Srbije. Cena za automobile od Kruševca (naplatna rampa Koševi) do Vrnjačke Banje biće 160 dinara.

Inače, putarina za vožnju auto-putem od Beograda do Vrnjačke Banje iznosiće 1.120 dinara, od naplatne stanice Niš istok do Vrnjačke Banje 670 dinara, a od naplatne rampe Kruševac istok do Vrnjačke Banje 200 dinara.