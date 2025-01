- Božić je pre svega praznik nade. Rođenjem Hrista, Bog je pokazao ljudima da misli na njih i da im pruža priliku za veru u večnost. Kada verujemo da život nije samo prolazna tačka, već deo šireg, večnog plana, ponašamo se drugačije. To nas podstiče da budemo bolji prema sebi i drugima, da budemo moralniji, umereniji i pažljiviji.

- Naši stari su običaje stvarali sa dubokom simbolikom. Bacanje pšenice, darivanje dece ili priprema badnjaka nisu samo rituali – to su načini da se podsetimo koliko je važno negovati porodicu i zajednicu. Kroz takve trenutke deca uče o vrednostima koje će ih voditi kroz život.

- Dolazim iz male sredine, iz Vranja. Moji roditelji su obični radnici koji su ostali bez posla. Sećam se trenutaka kada nismo imali šta da jedemo, ali uprkos tome, majka i otac su se borili za nas. Mama je radila po dva-tri posla da bih mogao da se školujem. To su bili trenuci koji su me naučili koliko je važno imati podršku i ljubav, i to je ono što želim da pružim drugima.

Fondacija, osnovana pre šest meseci, već je pomogla više od 15 porodica - rekao je Nikolić i dodao: