Ova hrabra mama je na Instagramu podelila fotografiju iz porodičnog doma na kojoj se vidi trpeza na podu sa domaćom posnom hranom - od pogače do pite i pasulja. Stavila je u opisu krst i srpsku trobojku.

- Poslednju nedelju božićnog posta postimo svi u kući, pa čak i najmlađa deca. To smo ih naučili odmalena i oni to znaju, vole i poštuju. Same pripreme za praznik kod nas počnu od Tucindana, a slavlje se završava na treći dan Božića, tj. na Svetog Stefana, kada slavimo imendan sinu. Ujutru na Badnji dan u zoru momci odlaze po badnjak. Iako nismo u Srbiji, i ovde obavezno idu u seču badnjaka, ne kupujemo na pijaci. Ja ostajem kod kuće i pripremam doručak, a onda, nakon njihovog dolaska i obedovanja, svi zajedno pripremamo posnu večeru i željno iščekujemo da unesemo badnjak u kuću. Dečja radost je tu najveća - kazala je Vesna: