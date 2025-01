Ovaj grad zabeležio je rekordan broj vernika na paljenju badnjaka! Praznik od severa do juga: U Novom Sadu poslali inspekciju, dok se u Subotici bore protiv... Foto: Kurir Televizija

- Jedan mladi par je ipak kupio. I mladić je bio u šoku pa je zbunjeno pitao: "500?", što je prodavac potvrdio, ali je počeo da se pravda kako to nije obična grančica badnjaka, već u kesi ima i slame i kukuruza što kod drugih nema - priča nam čitateljka.

- Mi smo se odmah sklonili šokirani njihovim bezobrazlukom. Na drugom mestu ispred hrama platili smo mnogo lepši badnjak za 150 dinara od jedne devojčice. Bila je srećna što smo došli baš kod nje. Verujem da niko ne gleda na novac za ovakve stvari koje su jednog godišnje, ali to ne znači da nam prodavci trebaju skinuti kožu s leđa. Kako ista grančica preko dana može da košta od 100 do 200 dinara, a uveče kada vernici dolaze u Hram na paljenje skoči odjednom na 500 dinara. Uopšte nije fer... Znam da pojedini domaćini daju i po 3.000 za badnjak i to je lep običaj, ali ovo zaista mislim da nije u redu.