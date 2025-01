-Setimo se Knjige Postanja gde Bog (sveta Trojica) kaže: "... da bude čovek kao jedan od nas..." Takav Bog nas je stvorio koji nam je pokazao ono što je najbitnije u ovom vremenu a to je Put, Istinu i Život ka večnome životu. Rodio se od Presvete i Uvek Djeve Marije koja je spojila Nebo (večnost) i Zemlju (čovekovu prirodu) rodivši Bogočoveka Gospoda Isusa Hrista našeg Iskupitelja koji nam je ostavio Novi Zavet, Svetu Liturgiju. Međutim, mi smo sve to sveli na ovaj kratki pozdrav, smrznutu grančicu hrastovine i vruće pečenje. Kažem kratki pozdrav, ali tako dubok. Dubinu ovog pozdrava niko ili ne razume ili nema vremena da je razume, a ona je smisao rođenja svakog čoveka. Da ne spominjemo sada Vaskršnji pozdrav koji je takođe ispovedanje još dubljeg smisla. Da se ovom prilikom zadržimo na rođenju našeg Spasitelja. Dakle, Bog Otac, Sin i Duh Sveti - Sveta Trojica stvaranjem svega vidljivog ovde na zemlji je odlučila da stvori čoveka po liku Božijem. Otuda i odgovornost čoveka prema Bogu koji je i stvorio čoveka i otkrio se istom tom čoveku, uzevši ga za svog saradnika u osvećenju i prosvećenju ovog sveta i planete. Bog je mogao da se javi čoveku i na bezbroj drugih nacina u raznim vidovima, ali On se javlja u vidu čoveka rodivši se od presvete Djeve Marije. Rađa se Bogočovek Isus Hristos koji pokazuje čoveku Tajnu Spasenja u Novom Zavetu - Svetoj Liturgiji. Današnji čovek sve zna, sve shvata, osim smisla Ovaploćenja Bogočoveka Hrista. Čini mi se da čovek iz dana u dan biva tehnološki sve savremeniji, ali duhovno sve primitivniji i nepismeniji. Zapravo to je ta tragedija današnjeg vremena koju kreira taj savremeni i istovremeno duhovno nepismeni čovek.