Jovanović podseća da 1. februara počinje upis dece u vrtiće i da roditelji to mogu učiniti preko usluge e-vrtić, da ne moraju da idu na šaltere, da pribavljaju podatke, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o zaposlenju i prebivalištu, već da sve to mogu uraditi elektronski.

Pre svega, to bi, kako najavljuje, do kraja godine trebalo da bude omogućeno za vozačku dozvolu i karticu zdravstvenog osiguranja. Direktor kancelarije za IT i e-Upravu očekuje da će to kasnije biti omogućeno i za ličnu kartu i pasoš.