Upravo se to dogodilo prošle nedelje kada je napadalo i do metar snega na planinskim vrhovima, ali i u okolini prestonice, nakon čega su pojedinci ostali bez struje. Prvo šta su uradili je to da su uzeli telefon i okrenuli dispečarski centar. Prvo su se nervirali jer je linija bila zauzeta… sve dok nisu uspostavili vezu i saznali kada će im struja stići. Prema najavama iz „Elektrodistribucije Srbije” (EDS), uskoro smetnji na vezama neće biti.