Usluga digitalnog novčanika koji podrazumeva čuvanje ličnih dokumenata u elektronskoj formi na telefonu biće dostupna u Srbiji do kraja 2025. godine, a najpre bi trebalo da bude omogućena za vozačku dozvolu i karticu zdravstvenog osiguranja, najavio je direktor Kancelarije za IT i E-upravu Mihailo Jovanović.

- Ne moraju da idu na šaltere, da pribavljaju podatke, izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o zaposlenju i prebivalištu, već sve to mogu uraditi elektronski. Ponosan sam i na projekat "Bebo, dobro došla na svet", koji omogućava roditeljima u porodilištu da za pet minuta završe sve administrativne poslove, da prijave dete u matičnu knjigu rođenih, da podnesu zahtev za zdravstvenu karticu, da prijave prebivalište, roditeljski dodatak. Nekada su roditelji uzimali godišnji odmor da sve to završe.

- Siguran sam da dokumenti kao što su vozačka dozvola ili kartica zdravstvenog osiguranja vrlo brzo, do kraja godine, mogu da se nađu na mobilnom telefonu. Ostaće mogućnost da se koristi i parče plastike, ali ja kao čovek koji dolazi iz digitalnog sveta zagovaram to da je mnogo sigurnije da sve to imate u mobilnom telefonu. To parče plastike može da se izgubi, može neko da ga ukrade i zloupotrebi, a u mobilnom telefonu je ipak to sigurnije.