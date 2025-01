Korisno Evo kako pravilno da postupite kada vam krene krv iz nosa: Jednu stvar svi rade, a potpuno je pogrešna! Student medicine Mića sve objasnio (VIDEO)

Kako pravilno postupiti kada curi krv iz nosa Foto: Printscreen Titkok/ ascericm

To što radite može dovesti do povraćanja, upozorio je on