Na čelo ustanove postavljen je Miroslav Lepir, član gradskog veća za obrazovanje u Vršcu i on bi funkciju trebalo da preuzme sutra, za kad je najavljeno da će 15 sertifikovanih rukovodilaca podneti ostavke u znak solidarnosti s bivšim direktorom. Ovo poslednje može dovesti do toga da Srbija ostane bez jedine vazduhoplovne škole sa sertifikatom EASA (European Union Aviation Safety Agency).

Članovi saveta roditelja Vazduhoplovne akademije izrazili su uverenje da je do Cvijovićeve smene došlo nakon što je on razrešio Miloša Đokića s mesta odgovornog rukovodioca obuke pilota. A to se desilo zbog navodnih propusta koji su ugrozili bezbednost. Zahtevaju da se poništi rešenje o razrešenju sada već bivšeg direktora, a izrazili su i veliku zabrinutost zbog 15 najavljenih ostavki.