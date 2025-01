Kako je otkrio, otac je navodno jasno stavio do znanja da ne želi da bilo šta od stečene imovine bude predmet ostavinske rasprave , što on smatra da nije pravedno niti pošteno.

Sada dolazimo do problema - za života sa njim je podigla trospratnu kuću na placu na kojem smo svi živeli (on, ona i mi deca od kojih smo ja i još jedno dete punoletni i jedno je maloletno). Tu je još jedan objekat na susednom placu koji sačinjavaju stanovi za izdavanje kao i još jedan objekat koji se ne nalazi u istom mestu koji se takođe izdaje.... Pre nego što su otpočeli vanbračnu zajednicu kuća u kojoj živimo bila je objekat od 25 kvadrata koja se vodila na njegovu majku do njene smrti. Međutim kroz tih 25 godina kuća je dozidana u trospratnicu. On sada živi sa mojim sestrama na spratu i potkrovlju", napisao je on pa dodao:

"Voleo bih da ga udarim gde ga jedino boli"

"Kako ništa od imovine nije navedeno na majku, od ostavinske koliko sam upoznat nema ništa. Mene sada zanima da li mogu da priložim tužbu na to. Jer se on takođe izjasnio da ne želi da išta bude predmet ostavinske. Kako se ponašati na toj ostavinskoj (ako do nje dođe) na kojoj nije prijavljena sva imovina. I kako postupiti ako do iste ne dođe. Ova cela stvar nije do imovine i do novca. Samo bih voleo da čoveku koji mi je oduzeo majku udarim gde ga jedino boli. Novac.