- Običaji koji su odvojeni od života crkve su oni naši ljudski. Najvažnije što danas možemo da učinimo je da se pomolimo i budemo sa našim bližnjima. Kada je u pitanju badnjak, on se prvog dana unosio u kuću i palio, a on može još da ostane u kući, to zavisi od lokalnih običaja. Običaji su uvek vezani za crkvu, ova tri dana su sabor događaja u kojima prvi dan slavimo rođenje Hrista, drugi dan Bogorodicu a treći dan prvog mučenika koji je odabran da nosi službu crkve koju je dobila u svetu, da prepozna tugu i bol i učestvuje kroz molitvu - rekao je on.