Hladno vreme zadržaće se do 17. januara uz jutarnji mraz i dnevne temperature oko i malo iznad 0 °S. Sneg se pretežno očekuje od subote do ponedeljka (11 - 13.01.) na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, dok će u ostalim krajevima Srbije biti uglavnom suvo. Više padavina očekuje se u nedelju (12.01.) na području Kosova i Metohije, u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz 10 do 25 cm novog snega, lokalno i više. Padavine će u ponedeljak oslabiti, a do večeri i prestati.