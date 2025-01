U brdsko-planinskim predelima počeće da pada sneg, a sa padom temperature, kratkotrajan sneg očekuje se ponegde i u nižim predelima. Uveče u Vojvodini i u delu centralne Srbije delimično razvedravanje uz slabljenje vetra. Najniža temperatura biće od jedan do devet, a najviša od četiri na severu i zapadu do 14 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Beogradu se ujutru očekuje jače naoblačenje i zahlađenje s kišom uz jak severozapadni vetar. Pljusak je počeo nešto posle osam sati. Temperatura ujutru od osam do 10 stepeni, tokom dana u osetnijem padu, pa će u pojedinim (višim) delovima grada biti uslova i za kratkotrajnu susnežicu ili sneg. Uveče delimično razvedravanje, a vetar će oslabiti uz temperaturu od nula do dva stepena.

Promena vremena

U Beogradu takođe ujutru naoblačenje i zahlađenje s kišom uz jak severozapadni vetar. Temperatura ujutru od 10 do 13, tokom dana u osetnijem padu, pa će u višim delovima grada biti uslova i za kratkotrajnu susnežicu ili sneg. Uveče delimično razvedravanje, a vetar će oslabiti uz temperaturu od 0 do 2 stepena", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Narednih dana hladno

"Hladno vreme zadržaće se do 17. januara uz jutarnji mraz i dnevne temperature oko i malo iznad 0. Sneg se pretežno očekuje od subote do ponedelјka na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlјe uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača, dok će u ostalim krajevima Srbije biti uglavnom suvo. Više padavina očekuje se u nedelјu na području Kosova i Metohije, u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu uz 10 do 25 cm novog snega, lokalno i više. Padavine će u ponedelјak oslabiti, a do večeri i prestati.