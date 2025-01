- Biometrijski podaci podrazumevaju skeniranje četiri prsta, skeniranje lica i to je trebala sama aplikacija da omogući, ali se ispostavilo da ona nije spremna za to. Ako bi to radili granični službenici na samim graničnim prelazima stvorilo bi velike gužve pogotovo sad pred praznike i to je bio razlog zašto su se ove zemlje pobunile - objasnio je Seničić.