Od sigurnog porodičnog doma do beskućništva ponekad nas deli samo jedan korak, to može biti razvod, gubitak stana zbog dugova ili gubitak porodice. I u Srbiji, nažalost, ima onih kojima je ulica jedini dom. Bez pomoći dobrih ljudi teško bi prebrodili posebno ove hladne, praznične dane.

- Brinula se sestra o njemu do punoletstva, nakon toga odlazi u veliki grad. Traži izlaz u narkoticima, alkoholu i upropastio je to što mu je ostalo od života. Koleginice jedne organizacije su mu pronašle smeštaj, obezbedile hranu a on to nije tražio, rekao je: "Potrebna mi je majka".Uz psihološku ljudsku podršku oporavak je krenuo. Pitanje koje se postavlja - Ko je kriv za to - zapitao se Mitrović.