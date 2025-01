- Porodila sam se 28.8.2024. u 37. nedelji. To nije trebalo da se desi, jer sam imala zakazanu hospitalizaciju zbog praćenja trudnoće , jer je bila označena kao visoko rizična, pošto je beba u početku bila nisko. Hospitalizacija je bila zakazana za 26.8. Kada sam došla, doktorka me je pregledala i rekla da nisam otvorena - navela je ova žena.

- Pregled je trajao duže nego inače. Nakon tog pregleda, ispao mi je sluzni čep, što sam prijavila. Rečeno mi je da to nije indikator porođaja, već da samo pratim da li imam bolove i da li mi je pukao vodenjak. Ujutru, 28.8. poslali su me ponovo na pregled. Kada sam došla, niko me nije pregledao, već su mi saopštili da kucaju prevodnu listu za porodilište - napisala je ova majka.