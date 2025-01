- Do kraja dana će ovo naoblačenje i zahlađenje sa kišom koje je stiglo na sever, zapad i u Beograd će se proširiti i u ostatak zemlje, pa će i centralni i južni krajevi iskusiti pad temperature, dok će u zoni samog fronta biti i jakog, severozapadnog vetra. Do kraja dana uz pad temperature očekuje se da kiša ponegde pređe u susnežicu i kratkotrajni sneg - kaže ona.

- Do kraja dana će doći do prekida padavina na severu naše zemlje, dok će u toku noći padavine proći većinu zemlje, pa se sutra one očekuju samo na jugu, gde će sutra biti snega.