- Dragi gledaoci, danas se nalazimo u pomalo neobičnom ambijentu, ali i na veoma važnoj misiji, koja se tiče davanja krvi. Stoga ćemo pokušati da damo odgovor na sva relevantna pitanja za građane Srbije, koji razmišljaju o tome da daju krv. Pre svega, moju današnju sagovornicu, Ivanu Rodić, pitam koje su to najčešće predrasude i koji su to problemi s kojima se građani suočavaju kada razmišljaju o tome da pristupe čitavom procesu - uveo je gledaoce u priču reporter Kurir televizije.

- Prve svega mislim da jedini strah koji imaju građani je taj neki strah od igle. Evo, vi ste sada videli i dok vam je vršena kontrola nivoa hemoglobina i sada tokom same punkcije da je to zaista, ne možemo reći da ne boli, oseti se trenutak uboda, ali je to toliko kratko da je zanemarljivo - rekle je dr Rodić i nastavila:

- Drugo, svi u životu smo već radili lekarske analize, pa nam je taj bol poznat. Ali ono što je veći problem, to je nekako jedna ideja, pa neko drugi će dati krv, ili neko drugi, ili nemam danas vremena, ili uradiću to za sedam dana, za deset dana. Ono što bi bilo značajno je da svaki zdrav građanin u našoj zemlji dva puta godišnje da krv, bez obzira na to što muškarci to mogu učiniti četiri puta, žene tri puta godišnje. Kada bi svi zdravi građani dali dva puta godišnje, mi nikakvih problema sa rezervama krvi ne bismo imali.