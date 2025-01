- Amputirana su mu dva prsta , jedan je ostao oštećen do koske skroz. Uplašen je. Kada je petarda eksplodirala, malo mu je žar zakačio kosu i trepavice. I dalje je u bolnici , rekli su da će biti tu oko sedam dana ako sve bude kako treba.

- Pola života mi je oduzeo, ali šta ću! On je prvi put uzeo petardu u ruku i... Desilo se. Pričali smo mu ranije, govorili da je to štetno i opasno, nešto je shvatao, nešto nije. Bitno je da je on sada dobro i da ide nabolje - kazuje Dragana.