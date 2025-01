Hladni front prvo je jutros stigao do Vojvodine, a oko 8 časova i do Beograda, gde je prethodno bilo 15°C, pri čemu je jutro bilo najtopliji deo dana. Pri prodoru hladnog fronta, došlo je do jačeg naoblačenja sa kišom, uz vrlo jak severozapadni vetar, a temperatura je za manje od sat vremena opala za više od 10 stepeni, pri čemu je kiša u Bačkoj, Podrinju i na Fruškoj Gori prešla u susnežicu i sneg.