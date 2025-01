- Svaki put je isto na promenu vremena, postoji taj fatig koji je kao normalan, iznenadi te promena vremena ujutru kada se čovek probudi, ali poenta je ako to ide dublje i duže jer tada nastaje problem i čovek bi trebalo da otkrije u čemu je problem. Dakle, januar je takav mesec da imamo problem i finansijske prirode, dosta smo izmoreni od silnih slavlja, imamo te rezolucije šta smo sve planirali, pa šta nismo postigli i to dodatno izaziva probleme. Ako je to kratkotrajno i ako ne sprečava čoveka u bitnim aktivnostima, onda je okej. Doduše, ako je to problem u svakodnevnim aktivnostima, onda bi trebalo da se zamislimo.