- Oni nisu imali saradnju sa našim sudom u Beogradu, mislim da je to bilo neophodno da bi istraga mogla da bude potpuna, imamo neku presudu, ali nemamo najvažnije, nemamo imena niti ubica niti nalogodavaca, što znači da nemamo najvažniju stvar, ne znamo ko je tog 16. januara ispalio u Olivera šest metaka, ni to ko je ubistvo naručio - kazala je Milena u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

On nije dobijao direktne pretnje, to je apsolutna laž. Bio je u političkoj borbi, ali da je nešto osećao, da mu se nešto sprema, nije.

- Nije iskren onaj ko kaže da vreme ne leči. To je najveća laž ljudi koji žele da ih neko sažaljeva, to jeste rana, koja je trajna i koja nikada ne može da zaceli, to je deo života i srca koji vam neko uzme...Ali, ovaj život ide dalje i mi svi imamo neke ciljeve i nešto za šta se borimo u životu. To je moj Bogdan i ja nemam prava da tonem i da on svakog dana gleda majku koja je nesrećna, koja oplakuje svoju sudbinu...Ja sam nastavila svoj život, Oliver je otac mog deteta i on će zauvek biti deo mog života, ali ja sada imam neki drugi život i srećna sam. Ja imam pravo na sreću kao što ima svaki čovek na svetu. Sreća je retka i o njoj treba pričati.