Do pre 27 godina bio sam običan majstor, a onda sam jedne noći snio nesvakidašnji san. Javila mi se Sveta Petka. Bila je sva u zlatu. Nasmejala se, rekla "tri ikone" i nestala. Prekrstio sam se i ustao. Tada sam imao osećaj kao da sve znam da radim. Otkrio sam svoj talenat - da izrađujem ikone na drvetu.

- Duborez me je privlačio sve više i više . Svoj rad posle toliko godina vidim kao duhovno oslobađanje nemira i teskobe i ispunjenje čistotom i dobrotom . Jednu ikonu radim minimum deset dana, a za jedno delo treba oko 14.

- Šest meseci mi je trebalo da izradim najveću ikonu. Poklonio sam je Crkvi Svetog Nikole u Dobanovcima . Toliko je bila velika da nije mogla u auto da stane, vozili smo je kombijem. Imala je skoro dva metra. Više volim da poklonim ikone crkvama nego da ih naplaćujem ljudima, jer smatram da one ne mogu imati cenu. Vrednost će im s vremenom biti sve veća jer nijedna mašina u budućnosti ne može da zameni ruku majstora . Samo se na njoj vidi svaka greška i težnja ka savršenstvu.

- Neki se žale na cenu, ali kada pogledate koliko vremena je utrošeno da se ona uradi, to zaista jeste taj iznos. Zavisi od veštine i detalja, a cena nekih ide i preko hiljadu evra. Tu nije samo duborez, nego i oslikavanje, lakiranje... Džaba sve to kad ovaj zanat izumire. Ja bih želeo da učim decu da ovo rade. Ona to mogu da nauče. Za ovaj posao je potreban mlad čovek čiste hrišćanske duše. Nije ovo posao za ženu, treba snažna ruka jer je fizički naporno. Ja tvrdim da bi u budućnosti moglo od ovoga da se živi.