Jedan Japanac , a od skoro i naš sugrađanin, pred početak nove 2025. godine podelio je svoje utiske koje je do sada stekao o Srbiji i našoj kulturi i tom prilikom prikupio simpatije mnogih, a koji smatraju da je "tuđin" potpuno u pravu i da naš narod i jeste upravo takav kako ga je on i opisao.

"Svaka baka u Srbiji ima 3 sistema za razgovor"

"Komunikacija nepoznate bake sastoji se iz tri sistema: Sistem 1 - razgovor sa bebom, sistem 2 - postavljanje pitanja roditeljima bebe i sistem 3 - razgovor o njenim unucima. Može se sa sigurnošću reći da većina baka ima sisteme od 1 do 3 programirane u sebi. U zavisnosti od bake, sistem 1 može biti dug ili sistem 3 može biti dug. Zatim, kada baka završi govorne sisteme od 1 do 3, dolazi sledeća baka i ponovo prolazi kroz sisteme od 1 do 3", napisao je još duhoviti Japanac, a od nedavno i naš zemljak.