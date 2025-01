Do kraja dana hladno, u većem delu Srbije pretežno vedro, a samo na jugu i jugoistoku umereno do potpuno oblačno tek ponegde sa slabim snegom, saopštio je večeras RHMZ.

U nedelju (12.01.) hladno. U Vojvodini malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Iznad ostalog dela zemlje pretežno oblačno, u većini mesta suvo, a samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno sa snegom. Više padavina se očekuje na području Kosova i Metohije i u Pčinjskom okrugu uz 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 0 °S, a najviša dnevna od 0 do 5 °S.